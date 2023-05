Policisté zadrželi a obvinili muže, který podle nich způsobil loňský rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku

V jejich důsledku došlo k vyhoření rekreační chaty v obci Krásná Lípa, zahoření a poškození Rozhledny Vlčí hora, ke škodám na třech mysliveckých posedech a dvou krmelcích, a to v katastrálním území obcí Staré Křečany, Krásná Lípa a Doubice a v lesním porostu města Rumburk. Způsobené škody byly prozatím vyčísleny na částku přesahující 270 milionů korun.

Soud na základě podnětu vyšetřovatele a návrhu státního zástupce rozhodl o vzetí obviněného do vazby. Stíhán je pro spáchání trestných činů obecné ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny soudem hrozí muži trest odnětí svobody až do výše patnácti let.

V Českém Švýcarsku hořelo také minulý týden. Plameny se rozšířily od přístupové cesty k Pravčické bráně ve čtvrtek odpoledne. Policie zadržela a obvinila muže z obecného ohrožení z nedbalosti. Občan Německa je stíhán na svobodě.