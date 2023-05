Zlínský kraj čeká v příštích čtrnácti dnech několik vlakových výluk

Nepřetržitá výluka bude na jednokolejné regionální trati u Vsetína platit denně od tři čtvrtě na sedm ráno do pěti hodin odpoledne. Všechny vlaky v době výluky budou nahrazeny autobusovou dopravou. „Pojede podle železničního jízdního řádu. Autobusy zastaví na autobusových zastávkách v obcích, nebo před nádražími,“ řekl mluvčí skupiny Arriva ČR Jan Holub. Podrobnosti o výluce jsou zveřejněny na webových stránkách dopravce.

Další výluka se od úterý 16. května do čtvrtka 18. května uskuteční na jednokolejné celostátní trati 341 mezi Uherským Brodem na Uherskohradišťsku a Luhačovicemi na Zlínsku. Dotkne se jak spojů společnosti Arriva, tak i rychlíkových spojů Českých drah (ČD). Oba dopravci nahradí vlaky po dobu omezení autobusovou dopravou.

Omezení pro rychlíky ČD

Omezení pro rychlíky vypravované ČD začne mezi Uherským Brodem a Luhačovicemi platit 16. května v osm hodin ráno, skončí o dva dny později v sedmnáct hodin. Více informací o výluce je na webu ČD. Arriva vlaky provozuje vlakovou linku mezi stanicemi Újezdec u Luhačovic a Luhačovice, výluka tam pro její spoje začne 16. května v sedm ráno, skončí 18. května ve tři čtvrtě na pět odpoledne. I v tomto případě pojedou náhradní autobusy podle pravidelného železničního řádu. „Zastávky náhradní dopravy jsou opět buď před vlakovým nádražím, nebo na autobusových zastávkách v obcích,“ uvedl Holub. Více informací je na webu Arrivy.

Nadále zůstává v platnosti výluka mezi stanicemi Bylnice na Zlínsku a Horní Lideč na Vsetínsku. Trať, která je v jízdním řádu pro cestující označena číslem 283, bude v tomto úseku neprůjezdná do pondělí 22. května, kdy by omezení mělo ve tři hodiny odpoledne skončit. Cestující také tam nyní namísto vlakových spojů společnosti Arriva vlaky přepravují náhradní autobusy, a to podle výlukového jízdního řádu, který je dostupný na webových stránkách dopravce.