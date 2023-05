Některým veterinářům chybí léky. Nemají třeba oční kapky

„Náš pejsek měl v posledních pár dnech menší sekret u očí a podle veterináře na to aktuálně potřeba kapky nejsou, ale pokud by se to nelepšilo, tak by musel kapky nechat objednat, jelikož je neměl v ordinaci,“ říká studentka Barbora z Prahy. Dále doplňuje, že pro svého psa dostala jinou značku protiklíšťových tablet, než na které je zvyklá.

Veterináři napříč Českem hlásí nedostatek některých léků pro zvířata. Podle dotázaných veterinářů existuje nedostatek léků na trhu již delší dobu. „Vzhledem k tomu, že portfolium léčiv používaných u lidí a u zvířat je podobné, je logické, že nedostatek léků v humánní sféře se projevuje i v oblasti veterinární,“ potvrzuje veterinář Martin Sobota z Veterinární ordinace v Karlových Varech.

Nejvíce se nedostatek vyskytuje u oftalmologických léčiv, jako jsou oční kapky, kapky do uší či masti. U těchto léčiv je problém, že se léky čistě pro zvířata nevyrábí a veterináři jsou odkázáni na léčiva pro lidi. „Pokud je následně daná léčivá látka opět k dispozici, vykrývá se nejprve trh s humánními léčivy a až poté ten veterinární,“ doplňuje Sobota. Dochází k nedostatku i některých druhů antibiotik.