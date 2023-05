Velké Bílovice plánují otevřít půjčovnu krojů. Chtějí zachovat lidové tradice

„Náš kroj je velmi bohatý. U kluků jsou typické žluté kalhoty, kterým se říká žlutice, potom kordula modrá a samozřejmě nosí chlapci i klobouk. A děvčata nosí na hlavě věnec, mají rukávce, kordulu a potom mají pět až šest sukní spodních a vrchní sukně je buď z barevné látky anebo je to vaperka, což je taková krásná bílá vyšívaná sukně,“ popsala starostka Velkých Bílovic Lenka Grofová tradiční kroj.

Nový žensky kroj podle starostky stojí dnes více něž šedesát tisíc korun a u chlapců je to okolo třiceti tisíc. „Určitě za to nemohou ženy, které kroje šijí, ale i ty vstupy, které se na to potřebují, látky, veškerý materiál není nejlevnější a to byla ta hlavní myšlenka, proč jsme se rozhodli vykoupit kroje, abychom pomohli lidem, kteří by si je chtěli vyzkoušet,“ vysvětlila starostka.