Na děčínském pomníku rudoarmějcům se objevila písmena Z. Město je kvůli pietě zakrylo ubrusy

Vandal poškodil pomník zřejmě v noci, několik hodin před tím, než se u něj konal pietní akt pořádaný městem u příležitosti 78. výročí konce druhé světové války. „Během pietního aktu byly nápisy zakryté bílými ubrusy,“ řekl primátor Jiří Anděl (ANO).

Město podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. „Pachatel je podezřelý z přečinu poškození cizí věci a přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. „Jsou to nepříjemné věci a samozřejmě to uvedeme do původního stavu,“ dodal primátor. Pietní akt se podle něj obešel bez dalších nepříjemností.

Podobné incidenty se odehrály už dřív. Problémy s vandaly řešily nedávno například Litoměřice. Sochu sovětského vojáka někdo opakovaně postříkal červenou barvou. Neznámý vandal poničil rovněž malbou velkého Z počátkem května pomník připomínající havárii amerického bombardéru z prosince 1944 v Polné na Jihlavsku. Loni na podzim zase někdo nastříkal červenou barvou písmeno Z na podstavec sochy rudoarmějce v Přerově.