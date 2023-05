Kunětická hora se otevírá naplno. Obnova hradního paláce je hotová

V rovině mezi Hradcem Králové a Pardubicemi stojí jediný majestát. Hrad relativně nedávno neměl daleko ke zřícenině. Za třicetileté války byl dobyt a vypálen, dnes píše úplně jinou historii. „Letos je to sto let, kdy Pardubický spolek muzejní začal s obnovou Kunětické hory,“ sdělil ředitel územní památkové správy na Sychrově Národního památkového ústavu Miloš Kadlec.

Středověký palác má v právě dokončené podobě upravené nádvoří a obnovené kamenické prvky. Rukama restaurátorů prošla odkrytá rudková graffiti. „Bohužel jsou ty fragmenty většinou velmi útržkovité, ale doufám, že se podaří alespoň některé z nich rozluštit,“ poznamenal kastelán Miloš Jiroušek.

V severním křídle paláce je nyní v úrovni původního prvního patra dřevěná konstrukce a ve druhém patře ochoz – tím se návštěvníkům otevírají nové pohledy, a to jak do nitra památky, tak ven do okolní krajiny. „Toto křídlo měli návštěvníci možnost doposud vidět jen z přízemních prostor výhledem směrem nahoru,“ řekl Jiroušek.

Připevnění dřevěné vestavby, která dovolí univerzální kulturní využití památky, patřilo k nejsložitějším stavebním zásahům. Kamenné zdivo, několik staletí bez zastřešení, zvětrávalo. „Kotvy jsou hluboké tři čtvrtě metru a bylo potřeba vždy zainjektovat nějaký objem zdiva okolo, aby to mělo nějakou oporu proti vytržení,“ popsal dodavatel stavebních prací Jan Všetečka.