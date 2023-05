Soud uložil tresty vězení za útoky na účty bank

Za pokus nabourat se pomocí SMS a e-mailových zpráv do účtů tisíců klientů české a řecké banky půjdou dva muži do vězení na čtyři a půl roku, respektive pět let. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě. Obžalovaní uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, rozsudek tak už je pravomocný. Podle obžaloby se oba odsouzení dostali prostřednictvím takzvaných phishingových útoků k přihlašovacím údajům jen několika klientů bank. Kontakty však měli asi na deset tisíc lidí.