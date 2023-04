Začalo další omezení na Barrandovském mostě. Silničáři upraví sjezd do Modřan a Braníku

Po šesti měsících od dokončení první etapy oprav Barrandovského mostu čeká řidiče na nejvytíženější dopravní tepně v hlavním městě další omezení.

„Musíme připravit takzvaný rozštěp, což je rozdělení mezi hlavním směrem komunikace Barrandovský most a modřanskou rampou, kde potřebujeme odbourat zídky a potřebujeme upravit nájezd na Modřanskou ulici ve směru Modřany, Braník,“ vysvětlila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Zdržení a objízdné trasy

Auta místem sice projedou, musí ale počítat s nižším počtem jízdních pruhů a zřejmě i se zdržením. Po dokončení se má zvýšit kapacita silnice a zjednodušit sjezd z mostu. Hotovo by mělo být do 15. května.

Pak zahájí silničáři druhou etapu rekonstrukce. „Ta uzavírka bude mít větší a horší dopady do dopravního systému Prahy, protože po rampě na ulici K Barrandovu jezdí podstatně víc aut než po rampě ulice Strakonická, která se opravovala loni,“ řekl náměstek pro dopravu hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Nutná bude objízdná trasa. Ta nejrychlejší povede podle magistrátu přes Pražský okruh. Vedení města ale doporučuje použít mobilní navigace a apeluje na častější využití MHD.

Most se v minulosti neopravoval

Jižní část mostu, která teď prochází rekonstrukcí, byla uvedena do provozu v roce 1983. A za celou tu dobu na něm nebyla provedena jediná rekonstrukce. Přitom jde o unikátní stavbu s velmi složitou rampou, především kvůli napojení ze všech potřebných směrů. Pro jejího projektanta to byl nejsložitější most za celou jeho kariéru. „Neměli jsme informace o tom, jak ten most bude zatížen, byl postaven velkoryse,“ řekl projektant Barrandovského mostu a statik Milan Šístek.

Most je zatížen ale extrémně, denně po něm projede přes sto čtyřicet tisíc aut. I proto je rozsáhlá oprava nutná. Vyjde téměř na šest set milionů korun. Druhá etapa by měla být dokončená do poloviny srpna. Následovat budou ještě další dvě, kompletně hotovo by mělo být v roce 2026.