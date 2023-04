Obec na Českokrumlovsku se snaží sehnat nového pediatra. Za lékařku, která zemřela při nehodě, má jen dočasný záskok

„Neváhal jsem, protože ta situace byla tak tristní, že jsem to prostě přijal,“ řekl Indra, který své služby nabídl na dva měsíce, tedy zhruba do konce května. Lékařka, která zahynula na cestě z práce, se o malé pacienty starala nepřetržitě třiatřicet let.

Město Větřní se proto teď snaží najít nového pediatra pro téměř tisícovku dětí. Tlak na to, aby dětský lékař ve městě nadále fungoval, je velký.

Lékaře často nelákají ani bonusy

Podle Indry je náhlý odchod lékařů větší problém než ty plánované. Většinou právě na venkově nebo v malých městech je nemá kdo zastoupit. „Bojím se, že to bude velice těžké, protože sám jsem náhradu za sebe hledal čtyři roky,“ sdělil.

Ve Větřní by měl nový lékař snadnější start než jinde. Od města by dostal nový byt, zařízenou ordinaci a milionový příspěvek od Jihočeského kraje – právě to jsou bonusy pro nového pediatra. Jenže zatím se žádný nepřihlásil. „Je to velice těžké, protože hledat pediatra, to je jako když hledáte jehlu v kupce sena,“ komentoval starosta Větřní a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Antonín Krák (ČSSD).