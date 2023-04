Rekonstruovaný památník v Hrabyni opět připomene těžká válečná léta

Kvůli rekonstrukci expozice byl pak památník uzavřen asi rok a půl. „Doba se mění. Důraz byl tady kladen na to, abychom ten obsah udělali atraktivní především pro mladé návštěvníky. Proto jsou tady ta multimédia, projekce nebo videomapping. Je to proto, aby byl obsah pro mladou generaci, která tvoří velkou část návštěvníků, zajímavý,“ přiblížila Horáková.

Podle Horákové je náročné také udržet si post ústředního památníku druhé světové války v Česku, kterým je ten hrabyňský od roku 2000. „Je to náročné, třeba pokud jde o akviziční činnost. Za chvíli to bude osmdesát let od ukončení války, čili se vytrácí paměť, protože odchází pamětníci, dneska jich je už jen velmi málo. Paměť se vytrácí i v rodinách, takže se snažíme pro muzejní sbírky zachránit, co se dá,“ řekla.

Expozice v památníku druhé světové války v Hrabyni se otevře už o víkendu. Kromě návštěvy výstavy se zájemci budou moci v sobotu účastnit i tradičního pochodu Po stopách bojovníků za svobodu, který se koná u příležitosti oslav ukončení druhé světové války a výročí osvobození Československa.