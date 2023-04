Praha měla na konci března na svých účtech přebytek přes sto miliard korun

Tunel Blanka měří pět a půl kilometru a díky tomu je to nejdelší silniční tunelový komplex v Česku a také nejdražší. Jak se posunoval termín zprovoznění, šplhala nahoru i cena – nakonec to bylo čtyřicet miliard. Blanka má být součástí vnitřního okruhu metropole. Ten ale stále chybí.

Opravu Barrandovského mostu ale už odkládat nešlo. Kompletní rekonstrukce nejvytíženější silnice v Praze vyjde na skoro 600 milionů. V polovině května začne další etapa oprav Barrandovského mostu a s ní další uzavírky, a to až do půlky srpna.

Podle radního pro oblast financí Zdeňka Kováříka (ODS) se Praha v investicích zvolna vrací do investičního tempa let 1999 až 2010, „kdy byly ve městě hlavní investiční roky a věřím, že se nám bude dařit v tomto tempu pokračovat“.

Propad byl podle Kováříka daný tím, že oblasti investic, které musejí mít stabiilitu, byly výrazně obměněny. „A jak ve financích, tak v investicích to chce vždy kontinuitu,“ poznamenal s tím, že finance kontinuální zůstaly a město se nedostalo do špatné situace ani v době krize let 2010 a 2011.

Větší investice do školství

„V podstatě se dá říci, že město v oblasti financí je konzervativně řízeno dlouhodobě a nedostává se do problémů. Samozřejmě pro velké investice to samo o sobě nestačí,“ připustil radní pro oblast financí.

Podle Kováříka je potřeba investovat do školství s ohledem na kapacity. „V dlouhodobé perspektivě do toho musíme výrazně investovat. Bude potřebovat zdvihnout těch zhruba 400 milionů z loňského roku na až 1,5 miliardy ročních investic do školství. Protože to je částka, bez které nebudeme schopni dlouhodobě udržet kvalitu ve školství,“ upozornil.