Druhá fáze opravy Barrandovského mostu začne v polovině května. Potrvá tři měsíce

Přípravné práce, které nevyžadují omezení dopravy, začaly v březnu a potrvají do poloviny května. Dělníci připravují práce nutné pro dodatečné předpětí, výměnu části ložisek, sanace opěrné zdi strakonické rampy a sanace pilířů barrandovské rampy.

Barrandovská rampa bude uzavřena. Dělníci mimo jiné opraví svršek mostu a odvodnění, sanují spodní části nosné konstrukce či udělají nové římsy. Město vyzývá řidiče, aby zvážili nutnost jet přes most a využili objízdné trasy.

Rekonstrukci dělníci zahájí podle náměstka ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josefa Richtera frézováním vozovky nebo demontážemi. Opravena bude kromě vozovky izolace mostu, římsy, spodní část nosné konstrukce nebo opěry barrandovské rampy.

Mostu se vyhýbejte, požádal řidiče Svoboda

Vytvořena bude také takzvaná vyrovnávací vrstva ze speciálního betonu, jejíž instalace loni opravy zpozdila. Vrstva dorovnává rozdíly ve výšce betonu, který je v té které části mostu jinak silný. Pokud vše půjde bez problémů a podle očekávání, je podle Hřiba reálné práce stihnout do konce prázdnin. S nutností vytvoření vyrovnávací vrstvy totiž projekt původně nepočítal, neboť podle dokumentace nebyl problém do zahájení prací znám.

Vedení města vyzvalo řidiče, aby po mostě buď vůbec nejezdili, nebo jeli, pokud to půjde, mimo dopravní špičku. „Chtěl bych vás všechny poprosit o spolupráci a trpělivost, protože provoz na mostě bude významně omezen, omezte prosím své cesty přes most co nejvíce, nebo pokud možno jezděte jinudy,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).