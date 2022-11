I po konci oprav Barrandovského mostu se tvoří kolony. Situaci má vyřešit stavba rampy

Situaci může částečně vysvětlit to, že provoz byl během oprav slabší, protože část řidičů jezdila jinudy. Podle dat Technické správy komunikací to byla v některých směrech až třetina původního počtu aut a ta se nyní zřejmě vrátila a složitý systém mostu, kde se kříží na malém prostoru hned tři směry, je občas nezvládá. Magistrát proto začal chystat stavbu další rampy.

Správa komunikací však týden po otevření mostu rozkopala příjezd od Barrandova. A kolony se tím zhoršily. „Každá rekonstrukce způsobuje zpoždění, za to se řidičům omlouvám, ale kdyby to bylo zároveň s opravou Barrandovského mostu, tak je to nezkoordinované a špatně,“ dodal Scheinherr.

Ale v Praze nejde o jediný podobný problém. Už v půlce října redaktoři ČT zachytili staveniště, kde se týden nic nedělo, přestože způsobovalo každý den až půlhodinové kolony od dálnice D1. Dělníci se na místo vrátili až před několika dny, téměř po měsíci. Během té doby omezení nikdo neodklidil.