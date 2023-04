Petice proti spalovně v Rybitví u Pardubic míří do Senátu

Více než deset tisíc lidí podepsalo petici proti spalovně odpadu v Rybitví u Pardubic. Obávají se zhoršení kvality ovzduší i zvýšení kamionové dopravy. V téměř dvacet let odstavené spalovně by totiž majitel, společnost AVE CZ, chtěl po rekonstrukci spalovat průmyslový a nebezpečný odpad. Petice nyní putuje do Senátu.