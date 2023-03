České Budějovice chtějí pořídit trolejbusy za stamiliony, mohou na ně ale dlouho čekat

„Většinou jsou ta vozidla stará patnáct let, ovšem u trolejbusů jsou běžně v provozu i dvacetileté vozy,“ přiznává ředitel českobudějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš. Největší problém jsou náhradní díly, které se na některé trolejbusy už shánějí složitě.

Nejstaršímu vozu českobudějovického dopravního podniku je už třicet let, přesto je stále v provozu. Naopak ten nejmodernější jezdí v krajském městě pět let. Pro seniory a rodiče s kočárky je důležitý i bezbariérový vstup do souprav.

Nový trolejbus za 20 milionů

Město na velkou modernizaci vozů MHD z vlastní kapsy nemá dost peněz, je to příliš drahé. Nový trolejbus vyjde na dvacet milionů. Budějovický dopravní podnik proto zrušil už dvě soutěže. Teď může získat evropskou dotaci, do tří let tak chce koupit pětatřicet trolejbusů. Podobné plány mají i další dopravci. Výrobci tak mohou mít problémy.

„Když jsme před několika lety dostali trolejbus za dvanáct měsíců, tak jsme si zoufali. Dneska je to už osmnáct a více měsíců,“ přibližuje Dolejš.

Autobusy si každopádně dopravce musí kompletně zaplatit sám. Jejich obměna tak bude pomalejší.