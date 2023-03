Policisté pátrají po třináctileté dívce z Kladenska, doma nechala dopis na rozloučenou

Pohřešovaná Viktorie vypadá na 13 až 15 let a je vysoká asi 167 cm, střední postavy. Má hnědozelené oči, kratší odrostlé vlasy hnědočerné barvy, které nosí buď v culíku, nebo pod kšiltovkou. Dívka má nasazená rovnátka. Na sobě by měla mít krátkou hnědo-zeleno-zlatou bundu do úrovně pasu, modré džíny, bílé tenisky a kostkovaný batoh. Je ale možné, že měla s sebou jiné oblečení a převlékla se.

Do pátrání po dívce policisté nasadili několik hlídek, policejního psovoda se služebním psem i vrtulník, ale zatím bez výsledku.