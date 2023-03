Trombóza je častým problémem u pacientů s nádory. Jak postupovat, řešili odborníci v Ostravě

„Vzniklo mezioborové doporučení, do kterého jsou vtaženi i onkologové, kteří donedávna stáli jakoby opodál,“ řekl zástupce přednosty Kliniky hematoonkologie v Ostravě Jaromír Gumulec.

„Trombóza a nádorová onemocnění ‚se mají moc rády‘ a nám to strašně komplikuje život – nejenom nám jako lékařům, ale i našim pacientům. Máme docela jasno v tom, jak postupovat, ale moc nevíme, jak postupovat preventivně,“ sdělil přednosta onkologické kliniky FN Ostrava Jakub Cvek.

„Když jsem teď byl v únoru na kontrolním vyšetření, lékař konstatoval, že ta trombóza léky nezmizela, že tam naopak je další. Měl podezření na to, že můžu mít jiný problém. Potvrdilo se, že je to zhoubný nádor. V pondělí jdu na operaci,“ popsal pacient.

Léky, které snižují srážlivost krve, by tak nově mohli předepisovat právě i onkologové. „Pacient nebude muset chodit s trombózou za třemi až čtyřmi lékaři, když je zrovna léčen protinádorovou léčbou. On (onkolog) bude ten, kdo to vede, a zároveň bude vědět, jak postupovat,“ přiblížil Gumulec.

Podle přednosty onkologické kliniky v ostravské fakultní nemocnici je důležité trombózu odhalit včas. „U pacientů v pokročilejších stadiích nemoci je otázka času, kdy se trombóza vyvine,“ dodal.

Konference se zaměřila i na paliativní péči, tedy postup u pacientů v pokročilém stadiu nevyléčitelné nemoci.