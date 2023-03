Policisté v Mladé Boleslavi zastřelili agresivního muže

Červenec 2001 - Dopravní policista zastřelil v Mělníku omylem matku dvou dětí. Neštěstí se stalo při pronásledování vozidla. Vladislav Patera dostal podmíněný trest na dva roky s pětiletým odkladem

Srpen 2004 - Olomoucký policista při zadržení zkopal hledaného muže, který na následky zranění druhý den zemřel. V září 2005 soud obviněnému Danielu Grofkovi uložil podmíněný trest 2,5 roku

Leden 2009 - Tři policisté prověřovali v Brně oznámení, že Vietnamec v drogovém opojení demoluje zařízení bytu a napadá přítomné. Zásah vyvrcholil bitím muže, do kterého se vedle policisty Jana Srnského zapojila i Vietnamcova sousedka. Zbitý muž o den později na následky zranění zemřel. Srnského poslal soud na deset let do vězení. Vietnamcova sousedka Kateřina Slavíčková dostala osmiletý trest. Další dva policisté byli potrestáni po třech letech nepodmíněně. Matce zemřelého přiznaly soudy odškodné milion korun

Únor 2012 - Policista Jiří Tišler s kolegou pronásledoval na pražském Zlíchově ukradené auto. Jeho řidič, recidivista Václav Hlinovský, na výzvy policistů k zastavení nereagoval. Při honičce a následné střelbě zemřela žena na sedadle spolujezdce. Odvolací pražský městský soud Tišlera v říjnu 2016 pravomocně osvobodil

Květen 2012 - Policisté Pavel Herinek a Vítězslav Novák z Kynšperku nad Ohří při zásahu proti Romovi Ľudovítu Kašparovi muže spoutali v poloze na břiše a pákou pomocí teleskopického obušku jej přitlačili k zemi. U soudu uvedli, že muž se choval podivně, vyhrožoval a měli dojem, že je pod vlivem alkoholu. Kašpar zkolaboval a později zemřel. Podle znalců bylo příčinou jeho úmrtí delirium tremens, nejtěžší stadium alkoholové abstinence. Soud v srpnu 2016 policisty pravomocně zprostil obžaloby

Říjen 2013 - Policisté Jan Pergl a Lukáš Zahradník zbili a zkopali v Plzni bezdomovce. Muž po dvou dnech zemřel. Příčinou jejich útoku podle obžaloby bylo to, že muž obtěžoval ťukáním na okno ženu v ubytovně. Krajský soud v Plzni nejprve policisty zprostil obžaloby, po zásahu vyšší instance pak oběma uložil osm let. Vrchní soud v Praze ale rozsudek zmírnil na polovinu. Oba odsouzení i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se obrátili s dovoláním na Nejvyšší soud, který jim nakonec zpřísnil tresty ze čtyř let na 6,5 roku vězení. Oba muži později podali ústavní stížnost, kterou ale ÚS v roce 2019 odmítl

Leden 2015 - Při služebním zákroku v Přerově nedaleko centra města před barem Lumír zastřelil strážník Robert Fryč mladíka, když hlídka řešila spor skupiny lidí. Muž se hájil tím, že výstřel vyšel nešťastnou náhodou. Uvedl, že se v té chvíli cítil bezprostředně ohrožen nejen pobíhajícím psem, ale byl také napaden. Ve chvíli výstřelu mu údajně zřejmě někdo do ruky strčil. Původně mu soud vyměřil dvouleté vězení za usmrcení z nedbalosti, krajský soud později trest zmírnil na dvouapůlletý podmíněný čtyřletou zkušební dobou

Duben 2015 - Při policejním zákroku v Praze zemřel agresivní muž převážený do cely, který v parku obtěžoval ženu s kočárkem. Podle obžaloby devět z 11 zasahujících policistů proti němu použilo donucovací prostředky, pacifikovali jej 40 minut. Velitel eskorty Jan Tichý i jeden ze zasahujících policistů Lukáš Oubrecht byli v červnu 2017 pravomocně zproštěni obžaloby

Prosinec 2016 - Policisté na Vyškovsku stříleli při pronásledování kradeného vozu. Jeho řidič, který na opakované důrazné výzvy nereagoval a nebezpečnou jízdou bezprostředně ohrožoval životy policistů, zemřel. Vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ukázalo, že policisté nepochybili. „Použití služební zbraně bylo oprávněné, protože v danou chvíli policista jednal v nutné obraně,“ uzavřela střelbu GIBS

Srpen 2020 - Při zásahu v chatové oblasti u obce Smržov na Jindřichohradecku policista zastřelil opilého agresivního muže, který byl pod vlivem alkoholu a demoloval vybavení chaty. GIBS v dubnu 2021 obvinila policistu ze zabití. Podle závěrů inspekce policista do muže po prvním zásahu zbytečně ještě následně dvakrát střelil. Českobudějovický soud poslal v květnu 2020 policistu na 3,5 roku do vězení, pražský vrchní soud mu ale loni v říjnu trest zmírnil na tříletou podmínku s pětiletou zkušební dobou

Červen 2021 - V Teplicích zemřel šestačtyřicetiletý Stanislav Tomáš v sanitce poté, co proti němu policisté použili donucovací prostředky. Podle policie byl Rom vůči policistům agresivní a napadl je. Jako příčinu úmrtí pitva potvrdila předávkování drogami, podle jejích výsledků neexistuje žádná souvislost mezi zákrokem policistů a úmrtím. Právník rodiny závěry policie zpochybnil. Případem se zabývala i bývalá zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, která ve zprávě uvedla, že policisté několikrát pochybili, záchranáře například volali pozdě. Šimůnková poukázala i na rozpory ve výpovědích záchranářů a zasahujících policistů

Srpen 2021 - Po potyčce mezi čtyřmi lidmi a následném zákroku strážníků před kulturním domem v Březnici na Příbramsku upadl jeden z účastníků konfliktu do bezvědomí. Záchranáři čtyřiadvacetiletého muže odvezli do nemocnice v Praze, kde o dva dny později zemřel. Policisté loni v červenci obvinili jednoho strážníka z usmrcení z nedbalosti. Strážník letos u soudu odmítl vinu. Netušil, že pepřová pistole, kterou při zákroku použil, by se mohla stát smrtící zbraní. Tragické události lituje. V případě odsouzení mu hrozí za usmrcení z nedbalosti až šest let vězení

Září 2022 - Ve čtvrti Střekov v Ústí nad Labem ohrožoval muž ozbrojený nožem rodinu a poté i přivolané policisty. Jeden z policistů útočníka postřelil. Útočník byl se zraněním převezen do nemocnice, kde policie zemřel. Zásah policisty prověřuje GIBS

Prosinec 2022 - Čtyřiatřicetiletý muž napadl v Praze 4 v Novodvorské ulici večer dvě ženy. Zatímco jedna vyvázla s lehčími zraněními, druhou museli záchranáři uvést do umělého spánku a transportovat ji do nemocnice. Útočníka policie postřelila, zraněním poté na místě podlehl

Únor 2023 - Policisté v Praze zastřelili agresivního muže, který se proti nim rozeběhl se sekerou. Postřeleného nezachránila ani okamžitá první pomoc