Do smrti na to nezapomenu, říká záchranář zasahující před 20 lety u Nažidel. Havárii nepřežily dvě desítky lidí

Jen několik minut poté, co 8. března 2003 večer projel autobus s pěti desítkami cestujících hraničním přechodem v Dolním Dvořišti, vylétl ze silnice a převrátil se. Místo nehody, prudké klesání u osady Nažidla, přitom není na první pohled příliš nebezpečné.

Vyšetřování ale ukázalo, že řidič autobusu Pavel Krbec jel těsně před tragédií zhruba 110 kilometrů v hodině, a když patrový autobus sjel pravými koly na nezpevněnou krajnici a dotkl se svodidel, reagoval muž za volantem nešťastně. Zatočil vlevo, autobus přejel do protisměru, prorazil svodidla a zřítil se ze sedmimetrového náspu na louku, kde se přetočil přes střechu. Podle rad odborníků by řidič autobusu v okamžiku, kdy vyjede na krajnici, měl sundat nohu z plynu a počkat na zpomalení, nikoli se pokoušet manévrovat.

Následky byly děsivé i pro záchranáře

„První hlášení bylo od kolemjedoucího řidiče, že se jedná o autobus v příkopě, což je celkem, nechci říct, běžná věc, ale ne něco zvláště vzrušující. Až potom asi po čtvrt hodině se ozvala žena přímo z autobusu. Byl slyšet křik lidí, vzrušený hlas té paní a stručné líčení, co se stalo. Tam bylo jasné, že to je doopravdy zřejmě velká tragédie,“ popsal lékař a tehdejší ředitel Zdravotnické záchranné služby v Českých Budějovicích Jan Tuček.

Autobus přišel o střechu a lidé sedící v horním patře měli jen mizivou šanci přežít. Některým z nich nicméně štěstí přálo a přežili. Následky byly děsivé i pro zkušené záchranáře, kteří na místo nehody dorazili, první už za deset minut. Na místě zahynulo sedmnáct cestujících, dva lidé zemřeli v nemocnici. Poslední, dvacátá oběť, podlehla následkům zranění v srpnu 2005. „I záchranáři jsou jenom lidé. A to, co tam viděli, to by byl pochopitelně velký stres pro každého člověka. Byl tam mrtvý dvouletý chlapec, další starší chlapec mrtvý,“ popsal lékař.

Zlepšila se dostupnost i vybavení záchranky

Před dvaceti lety bylo podle něj méně výjezdových skupin záchranné služby. „Dnes už máme výjezdovou skupinu v Kaplici, ve Vyšším Brodě i v Budějovicích je jich větší počet,“ řekl.

Kromě většího počtu výjezdových skupin se podle Tučka za dvacet let zlepšila i technika. „Máme větší sanitní vozidlo nebo vozidlo transportní, kde máme všechny věci, které jsou nutné i pro poměrně velký zásah tohoto typu. I hasiči mají lepší vybavení, než měli tenkrát. Takže jsme, dá se říci, dobře vybavení i na velké neštěstí třeba železničního typu,“ popsal bývalý ředitel záchranky, který loni oslavil osmdesáté narozeniny a dodnes jako lékař pracuje. „Já už teď nevyjíždím, mám na starosti protialkoholní záchytnou stanici, kterou máme pod záchrannou službou. Tu jsem dostal pod křídlo, je to práce samozřejmě fyzicky určitě lehčí, ale psychicky možná i náročnější. Právě proto, že pracuji, tak nabírám energii, kdybych nepracoval, tak bych tu energii neměl,“ poznamenal.

Řidič prý jel jako blázen

Po tragické nehodě u Nažidel začalo vyšetřování, znalecké posudky ukázaly, že viníkem byl řidič Krbec, který povolenou rychlost překročil o dvacet kilometrů v hodině. „Řidič jede jako blázen,“ řekl prý jeden z cestujících, který zahynul, krátce před neštěstím do telefonu své matce. Způsob jízdy se příliš nezdál ani dalším pasažérům, kteří později vypovídali u soudu, jenž šoférovi vyměřil osmiletý nepodmíněný trest.

Lidé z osudného autobusu se většinou shodli i na tom, že původně klidná jízda z alpského střediska Ramsau se změnila teprve v okamžiku, kdy autobus po zhruba 230 kilometrech přejel hranice do Čech. Do cíle v Karlových Varech tehdy zbývalo zhruba 300 kilometrů a bylo jasné, že plánovaný příjezd o půlnoci ze soboty na neděli je ohrožen. Běžnou praxí v autobusové dopravě v té době ovšem bylo, že při návratu z ciziny se na českém území na předpisy včetně těch o rychlosti příliš nehledělo.