Smart systém bude jenom pro hradeckou MHD. Záchranáři či hasiči by museli investovat další peníze

Nový systém řízení křižovatek v Hradci Králové měl zdejší městské hromadné dopravě, ale hlavně záchranářům, umožnit vytvořit si takzvanou zelenou vlnu. Ještě loni na podzim to slibovala radnice. Jenže vozidla IZS by k tomu musela mít speciální řídicí jednotky. Ty ale nemají, a ani mít nebudou.

„Investice, které bychom do toho museli vynaložit, neodpovídají tomu efektu,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák. Peníze na tento systém nemají ani hasiči.

„Bohužel by to pro nás znamenalo tak velkou počáteční investici, že nejsme schopni to sami bez nějakého dalšího spolufinancování zvládnout,“ doplnila mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Götzová.

„S největší pravděpodobností nebude možné tímto zařízením osadit všechna vozidla tak, jak bychom potřebovali,“ uzavřela mluvčí policistů Magdalena Vlčková.

Inteligentní systém jenom pro MHD

Inteligentní dopravní systém tak budou nakonec využívat jenom autobusy a trolejbusy královéhradecké MHD. „Tam se s pořízením preferenčních jednotek počítalo už v rámci zajištění a pořízení inteligentního dopravního systému,“ řekla mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.