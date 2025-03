Místostarosta Prahy 8 Cibulka z ODS rezignuje, kritizuje vedení strany

Místostarosta Prahy 8 Martin Cibulka (ODS) rezignuje na funkci ve vedení městské části. Odůvodnil to situací v ODS, kvůli které již nemůže na viditelném postu obhajovat kroky předsedy Petra Fialy. Tomu odeslal otevřený dopis, který kritizuje mimo jiné umístění ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., dříve Piráti) na čelní místo pražské kandidátky Spolu za ODS. Cibulka zůstane řadovým zastupitelem Prahy 8 a členem ODS.

Cibulka v dopise kritizoval zejména umístění Lipavského na třetí místo pražské kandidátky Spolu v nadcházejících sněmovních volbách. Nelíbí se mu fakt, že ministr zahraničí opustil Pirátskou stranu a tím podle něj „při první krizi zradil lidi, kteří ho dostali do křesla“, aby se poté ucházel o přízeň TOP 09 a nakonec kandidoval za ODS. Dodal, že vedení strany také obešlo standardní stranické procesy pro sestavování kandidátky, o které se bude teprve hlasovat, ale mediálně se již Lipavského umístění prezentuje jako hotová věc.

Lipavský bude za ODS kandidovat do sněmovny

„Je pro mě prakticky nemožné v této situaci, na takto viditelném postu, obhajovat chování, které předvádíte. Stejně tak se nebudu ucházet o žádné stranické funkce v nadcházejících volbách. Druhým důvodem k mé rezignaci je, že vám chci ukázat, že to jde,“ uvedl Cibulka v dopise premiérovi. Zároveň Fialu vyzval k zamyšlení, zda by i on se svým týmem neměl „odejít na střídačku“.

Organizace ODS v Praze 8 se dlouhodobě staví vůči současnému vedení strany kriticky. Odmítla projekt Spolu a v posledních komunálních volbách kandidovala na rozdíl od většiny ostatních pražských městských částí samostatně. Volby vyhrála a obsadila post starosty, kterým je Ondřej Gros.

Osmou městskou část tvoří území Bohnic, Čimic, Karlína a Kobylis a části Libně, Troji, Střížkova, Nového Města a Žižkova. Žije v ní podle posledního sčítání asi 105 tisíc lidí. Na radnici vládne koalice ODS, TOP 09, ANO, STAN a uskupení Patrioti, mající ve 45členném zastupitelstvu většinu 27 hlasů. V opozici jsou koalice Osmička žije a Praha Sobě, Piráti a rovněž koalice SPD a Trikolora.