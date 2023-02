Univerzita Palackého řeší vulgární a sexistické chování vyučujícího vůči studentkám

Etická komise jednomyslně konstatovala porušení Etického kodexu UP. Pedagog už není ředitelem ústavu, ale jen řadovým pracovníkem. „Většina popsaného jednání, jež se dotklo důstojnosti oznamovatelů, se však uskutečnila v době, kdy již uplynula lhůta stanovená zákoníkem práce. Proto nebylo možné přistoupit k ukončení pracovního poměru. Dotyčný pracovník však již v současnosti žádnou vedoucí funkci nezastává a jeho působnost v rámci doktorského studijního programu je omezena,“ uvedl děkan Pedagogické fakulty UP Vojtech Regec v prohlášení na webových stránkách školy.

Studentky se bály ozvat dřív

„Většina lidí, když se jim to dělo, se bála to řešit. Pan docent byl v takové pozici, že když by si na něj někdo stěžoval, tak by pravděpodobně byl v menšině,“ odpověděla svědkyně na dotaz, proč se studentky neozvaly dřív.

Vše vyšlo najevo až po změně ve vedení fakulty. „Je dobře, že se děvčata ozvala i po tak dlouhé době,“ poznamenal ombudsman Filozofické fakulty Univerzity Palackého Jaroslav Šotola. Pedagogická fakulta institut ombudsmana nemá, univerzita jej teprve připravuje. „Ustavil jsem pracovní skupinu, jež se nyní zabývá přípravou vhodného modelu ochrany rovných práv a příležitostí na fakultě. Akademická obec bude mít příležitost se diskuse účastnit,“ uvedl děkan v prohlášení.

Olomouckou kauzou i případem sexuálního obtěžování na brněnské pedagogické fakultě se tento týden bude zřejmě zabývat i Česká konference rektorů. Témata tam chce otevřít ministr školství Vladimír Balaš (STAN).