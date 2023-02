Brněnská pedagogická fakulta zvažuje po aféře s učiteli organizační změny i rušení kurzů

„Vzhledem k tomu, do jak vzdáleného časového období medializovaná svědectví dotčených studentek sahají, to považuji za nutné. Z těchto důvodů požádám i Radu pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity, aby projednala studijní kurikula a posoudila nezbytnost některých konkrétních kurzů, v nichž se prokazatelně objevovaly nevhodné vzorce chování či se projevovaly nežádoucí stereotypy,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Univerzita v minulých dnech rozvázala pracovní poměr se dvěma vyučujícími podezřelými ze sexuálního obtěžování. Další pedagog z katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví byl stažen z výuky ve středu, a to v reakci na čerstvý podnět, který obdržel kontaktní člověk pro nahlašování podobných případů. Až do vyšetření nepřijde pedagog do kontaktu se studujícími.