Ordinace Armády spásy se stará v Ostravě o lidi bez domova. Někteří nebyli u lékaře desítky let

V ostravské ordinaci se střídají dvě lékařky, zdravotní sestra je jen jedna. Kdyby se ale o chod ordinace staralo více lidí, nebránila by se tomu. „Jsem tady sama a určitě by se tady nějaké ruce hodily. Je to trochu náročnější. Není to jen to, že tady odebírám krev, zapisuji do počítače,“ podotkla zdravotní sestra Radmila Geffertová.

Podle druhé z lékařek Judity Blažkové je s pacienty, kteří do ostravské Armády spásy přicházejí, ta potíž, že se mnoho z nich pouští do zcela neprobádaných vod. „Tady se setkáváte s pacienty, kteří vůbec nerozumí zdravotnickému systému. Lékaře třeba dvacet třicet let neviděli. Jsou úplně zoufale ztraceni v celé své situaci,“ upozornila.