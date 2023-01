Na osoblažskou úzkokolejku se vrátily vlaky, obce chtějí dráhu provozovat samy

Provoz na trati

„Cestující si samozřejmě musí opět najít cestu do vlaků, takže doufáme, že se vrátí,“ řekl David Chovančík, vedoucí správy majetku Osoblažské úzkorozchodné dráhy.

Obce Osoblažska navíc jednají s Moravskoslezským krajem o případném převzetí provozu osobních vlaků, který nyní zajišťují České dráhy. „Všichni jsou vstřícní, administrativa je ale náročná. Doufáme, že se podaří dohody dosáhnout a od příštího roku bychom vlaky provozovali sami,“ řekl Pargač. Dodal, že převzetí by mělo být spojené se smlouvou na minimálně deset let. „To by znamenalo, že minimálně po dalších deset let bude provoz na trati zachován,“ uvedl starosta.

Už několik let postupně obce pracují i na obnově nádražních budov po celé trati. Do rekonstrukcí investovaly desítky milionů korun. Opravovala se nádraží Liptaň, Osoblaha, Bohušov a Koberno. Práce se dotkly i nádraží ve Slezských Rudolticích a v Třemešné ve Slezsku.