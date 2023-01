Liberecké centrum urgentní péče bude stát více než tři miliardy. Stavba začne na jaře

Stát se podílet nebude

Stavbu centra urgentní medicíny připravuje nemocnice přes deset let, nutně ho potřebuje. Nemocnici chybí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatečný prostor k parkování. Pro rozvoj nemocnice jde o zásadní stavbu. „Začalo se dít něco, co bude mít zásadní vliv na to, jak kvalitní nemocnice bude v příštích letech a jak bude schopná čelit výzvám, které medicína přinese v příštích desetiletích,“ uvedl Lukáš.

Ředitel nemocnice kritizoval stát, který se na této modernizaci nemocnice v pátém největším městě v zemi nebude podílet. „To potvrzuje, že tady existuje stále dvourychlostní zdravotnictví. Oblasti, které nemají univerzitní (fakultní) nemocnice, musejí vydávat daleko více peněz na to, aby udržely své zdravotnictví na patřičné úrovni. Aby nabízely svým občanům takové zdravotnictví, jaké je třeba v univerzitním městě. Je to zkrátka hanba, bojujeme s tím marně už dlouhou dobu,“ uvedl.

Na výstavbě centra urgentní péče v Liberci se největší částkou bude podílet kraj, vydá skoro 2,1 miliardy korun. Zbývající tři akcionáři podle Půty přidají zhruba 180 milionů korun a zbytek, včetně nákladů na pořízení vybavení, zaplatí nemocnice. Její podíl se ale ještě může snížit, pokud se jí podaří získat evropskou dotaci.

Limitní cena 3,2 miliardy

Firmu na výstavbu urgentního centra hledala nemocnice v soutěži podruhé. Napoprvé musela výběrové řízení zrušit, protože nedostala žádnou nabídku pod maximální stanovenou cenou. Ta byla o miliardu nižší než teď, tedy 2,2 miliardy korun. Čtyři obdržené nabídky byly tehdy v rozmezí od 2,984 do 3,191 miliardy.

Limitní cenu 3,2 miliardy korun nemocnice stanovila pro druhé kolo na základě analýzy trhu. Kromě vítězného konsorcia byla těsně pod touto částkou ještě nabídka od společnosti BAK, a to ve výši 3,199 miliardy. O zakázku usilovala také společnost Hochtief CZ, protože však požadovala více, než byla maximální stanovená cena, ze soutěže byla vyřazena.