Blansko spojuje nový most. Nahrazuje nebezpečný přejezd

Na jedné straně hlavního železničního koridoru z Brna do České Třebové leží místní části Blanska – Olešná, Hořice, ale také část Staré Blansko. Žijí tam asi tři tisíce obyvatel a leží tam průmyslová zóna.

Nyní už obě strany propojuje most, přes který zahájila provoz nová autobusová linka. Most zatím není zkolaudovaný, a tak stále platí drobná omezení. „Funguje v prozatímním režimu průjezd stavbou. Mohou na něj auta, nemohou na něj chodci. Most funguje v režimu omezení rychlosti, jezdí se zde třicet kilometrů za hodinu. Budou zde ještě probíhat dokončovací práce zhruba do února až března příštího roku,“ sdělil starosta Blanska a radní Jihomoravského kraje pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Dokončit se musejí ještě svodidla, nyní tam jsou prozatímní betonová. Dále také chodník pro pěší, zábradlí a osvětlení mostu. Kolaudace by se mohla stihnout na začátku příštího roku.

Nebezpečný přejezd

Lidé se na druhou část města – do centra – doposud mohli dostat pouze přes jeden železniční přejezd. Byl velmi frekventovaný a v některé denní době tam byly závory dole i čtyřicet minut z jedné hodiny. „Což samozřejmě komplikovalo život občanům Starého Blanska, ale také tam byly problémy s dosahem složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl Crha. V posledních týdnech museli řidiči využívat dlouhé objížďky.

Crha upozornil, že přejezd byl i nebezpečný. Uvedl, že jednou z podmínek pro získání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro stavbu mostu bylo i to, aby se uzavřel železniční přejezd. „A správa železnic pro pěší vybudovala podchod v místě bývalého přejezdu. Ten už je v tuto chvíli průchozí,“ řekl Crha.

Most měl být původně podle harmonogramu otevřen do konce letošního října. Podle Crhy byly největšími komplikacemi dodávky materiálu. „Ocel na tento most, která byla speciální, byla objednána z Ukrajiny, z Mariupolu. Bohužel zhotovitel dovezl asi tři čtvrtiny dodávky a zbytek už se mu nepodařilo kvůli válečnému konfliktu, který tam je, dovézt. Takže jsme museli shánět materiál jinde,“ vysvětlil Crha.