Brno zaplatí za projektovou dokumentaci na halu přes třicet milionů, zatím ji ale nepostaví

O doplacení peněz rozhodli radní. „Doplatíme částku kolem dvaceti milionů za zpracování projektové dokumentace. To byla ta poslední část ze vztahů, která nebyla dořešena. Projektová dokumentace nebyla na sto procent, ale asi na devadesát pět. Částka tomu odpovídá,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

Pokud by se město podle ní rozhodlo postavit atletickou halu jinde, stejně by bylo potřeba projekt upravit. Město ale zatím nemá konkrétní lokalitu, kde by mohla hala být.

Město smlouvu se zhotovitelem s náklady na stavbu kolem osmi set milionů uzavřelo v srpnu 2018 a mělo i platné stavební povolení. Po volbách se ale změnilo vedení a namísto koalice vedené hnutím ANO byla v čele radnice koalice vedená ODS. Vedení města pak projekt několikrát přerušilo a snažilo se na stavbu získat dotaci tři sta milionů z Národní sportovní agentury, což se nepodařilo.

Zhotovitel navíc časem s ohledem na nárůst cen stavebních materiálů požadoval navýšení částky o dvě stě milionů na miliardu korun. Vedení města se proto rozhodlo smlouvu ukončit.