Památku odbojáře Hovorky připomíná ve Zlíně symbolická tabulka na budově

Hovorka za války bojoval s partyzány proti nacistům, proti komunistům pak vedl zase zpravodajskou válku. Někde na mostě přes Fryštácký potok ve Zlíně byla jedna z mrtvých schránek, do kterých vkládal zpravodajské informace, třeba o strategických objektech v tehdejším Gottwaldově.

„Bylo to místo, které sloužilo k předávání tajných zpráv, vzkazů nebo materiálů, aby se lidé nepotkali na jednom místě,“ popsal historik Michal Louč z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Na podzim 1949 skupinu prozradil dvojitý agent. Tehdy se otec se svými dvěma dcerami setkal naposledy. Bylo to pár minut, na které nikdy nezapomněly. „Přišel se rozloučit, že bude v příštích dnech odcházet do Německa,“ řekla Marie Čechová. „Že se ozve, až bude za hranicí, jenomže bohužel na to už nedošlo,“ dodala Ludmila Klinkovská.