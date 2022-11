Některé radnice sundávají ukrajinské vlajky. Krok čelí kritice

Na českobudějovické radnici byla ukrajinská vlajka vyvěšená hned od začátku válečného konfliktu. V létě začali budovu opravovat, nové vedení města vlajku pak už zpátky nevrátilo. Ukrajinská vlajka už nevisí ani na radnici v Krumlově. Sundali ji kvůli českému státnímu svátku, který byl minulý týden. O navrácení už neuvažují.

„Vlajka znamená nesouhlas s tím, co se děje na východě. A pokud jsme ji stáhli, tak to znamená, že asi přijímáme tu invazi a agresi a souhlasíme se vším, co se děje. Takže vlajka by se měla vrátit zpátky,“ kritizuje krok organizátorka pomoci Ukrajincům z Českého Krumlova Viktorija Perníková.

Tamní starosta Alexandr Nogrády (ANO) se ale domnívá, že symboly společnost spíše rozdělují. „A my chceme lidi spojovat. Takže připravujeme večery na téma ukrajinská historie, ukrajinská kultura, abychom se lépe poznali,“ uvedl.

Zatímco i v Písku vlajku Ukrajiny z městského úřadu svěsili, před táborskou radnicí stále vlaje. I noví radní se totiž na svém prvním jednání shodli na tom, že důvody k jejímu zavěšení stále trvají. „Pořád je Ukrajina okupovaná agresorem a máme za to, že bychom měli i touto symbolickou formou vyjádřit solidaritu,“ zdůvodnil starosta Tábora Štěpán Pavlík (T2020).