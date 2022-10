Reportéři ČT: Spory podnikatele a státu mají negativní vliv na přírodu u Pravčické brány

Právě vlivem eroze došlo podle inženýra pro mosty a inženýrské konstrukce Michala Drahoráda z ČVUT k tomu, že se podemlela část mostu, která je v současné době stržená. Pod ním ústí trubka, která přivádí vodu ze Sokolího hnízda.

„Je zřejmé, že minimálně částečně přispívá ke vzniku té erozní rýhy,“ hodnotí stav autor studie o revitalizaci přístupových cest k Pravčické bráně Václav Jára. Jak dlouho trubka dešťovou vodu od Sokolího hnízda odváděla, není jasné.

Aktivita parku vůči firmě Paal přišla až v posledních měsících, míní ministerstvo

Na případný soudní spor s firmou je ale podle mluvčího parku Salova v této fázi brzy. „Je tady ještě stále prostor pro jednání o jiném inženýrském řešení. Máme v ruce posudky, které říkají, že srážková voda, která je odváděna do svahu pod objekt Sokolího hnízda, zhoršuje situaci teprve od loňského roku, kdy můžeme s určitostí tvrdit, že tam je negativní vliv přítomen,“ sdělil mluvčí.

Podle šéfa poradců končící ministryně životního prostředí Libora Ambrozka „nebyla správa parku ve vztahu k firmě Paal příliš aktivní.“ Přístup parku k řešení problémů se měl zlepšit až v posledních měsících, dodal. Resort životního prostředí, pod který národní park spadá, ale připouští, že ideální nebyl ani postup ze strany státu. „Doufám, že se to po výměně ředitele parku a po dalších změnách na ministerstvu, zlepší,“ uvedl Ambrozek.

Alexej Krenke tvrdí, že na nápravě se státem jeho podnik spolupracuje a vznik studie inicioval. „S národním parkem jsme se dohodli, že se studie objedná, aby se našlo řešení problému. Není to tak, že něco najednou vzniklo a něco děláme špatně. Chceme jednoznačně, aby se cesta zlepšila, je to ale dlouhodobý proces.“

Návrhy podnikatele Krenkeho ale Libor Ambrozek považuje pouze za reakci na mediální tlak, na kterém je podle něj nutné ze strany státu trvat. A to hlavně díky lepšímu přístupu firmy v posledních měsících, který Ambrozek připouští.

Opravy bez dohody s parkem

Investice majitele firmy do kultivace přístupu k Pravčické bráně nepovažuje senátor Linhart za kvalitní. „Majitel nemovitosti tvrdí, že reinvestuje vybrané velké miliony do areálu. Mnohdy je to spíš ke škodě, když například dešťové vody vypustí pod mostky,“ míní.

Firma Paal v poslední době zaplatila provizorní opravy mostků na území státu, aby nebyly pro turisty nebezpečné. Problém ale je, že na řadu rekonstrukcí mimo své území se nikoho neptá. „Cokoliv tam pan Krenke, byť v dobré víře, dělal a chce udělat, musí učinit po dohodě s národním parkem a v koordinaci s ním. Není tedy úplně vhodné, když někdo, byť v dobré víře, jde a nějakým způsobem to opraví a deklaruje to jako investování,“ oponuje také projektant Václav Jára.

Zástupci parku rovněž upozorňují, že ve výsledku do obnovy cest a infrastruktury bude muset investovat stát, přestože benefit z jejich využívání bude inkasovat soukromá firma. „V případě pana Krenkeho je to tak, že po dvaadvaceti letech můžeme říct, že to je spoustu vydělaných peněz za málo muziky ve prospěch státu a občanů naší republiky. A to v místě, které je klenotem České republiky, minimálně severních Čech,“ říká senátor Linhart.

Projektant cest odhaduje náklady na opravu přístupové cesty řádově kolem deseti až dvanácti milionů korun, náklady na vybudování odvodnění pak řádově kolem šesti a půl až sedmi milionů korun. Firma Paal ujišťuje, že na obnově chce finančně spolupracovat. Bez generální opravy hrozí, že dominanta Českého Švýcarska zůstane nedostupná. Jiná cesta k ní totiž nevede.