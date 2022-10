Lidé teď dávají přednost bydlení v nájmu. Na Olomoucku tak začaly výrazně zlevňovat byty

Například byt 3+kk v novostavbě v okrajové části krajského města Olomouce, který se ještě před půl rokem prodával za zhruba sedm milionů, stojí dnes o stovky tisíc méně. „Aby se to prodalo, musí jít cena dolů ne kosmeticky, ale klidně i o desítky procent, což v tomto případě dělá skoro milion korun,“ řekl realitní poradce DACHI reality Kryštof Novotný.

Ve statistikách se pokles cen nemovitostí na Olomoucku zatím příliš neprojevil. O zhruba půl milionu korun v nich zlevnily jen třípokojové byty. Skutečnost je ale jiná. S cenou dolů o deset až dvacet procent musejí i majitelé starších bytů, pozemků, nebo sklepů. Ani tyto nabídky nejdou na odbyt jako dřív.

„Od začátku roku je jich i pětkrát víc než bylo. Opravdu to nejde takto rychle, to, co bylo předtím do týdne pryč, tak je dnes třeba v řádu měsíce, měsíce a půl,“ popsal současnou situaci na trhu s nemovitostmi Novotný.