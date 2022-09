Pomáhali Gabčíkovi a Kubišovi. Hrdinství rodiny Pechmanových připomíná v Praze nová ulice

Zatýkání lidí z okolí rodiny začalo v září 1942. „Čtvrtého října se rodina sešla na takovém společném setkání, seděli na zahradě, povídali si. Už to byla taková předtucha, že Němci jsou blízko k jejich vypátrání,“ uvedl Janík. To byl právě den, kdy byla rodina naposledy pohromadě. Druhý den si gestapo přišlo pro Jaroslava Pechmana. Než ho stihli zatknout, otrávil se kyanidem.

Na svou ženu Milenu Hrubou Pechmanovou vzpomíná Miloslav Hrubý. Znal ji odmalička, bydleli kousek od sebe a chodili do stejného Sokola v Michli. „Mně bylo deset let a manželce bylo osm. Díval jsem se na jejich cvičení, ona se zase přišla někdy podívat na mě,“ vzpomíná.

O zapojení Jaroslava Pechmana do atentátu Milena ani Miloslav nevěděli

Manželka Marie, syn Miroslav ani dcera Milena však zatčení neunikli. „Byl to pro nás veliký šok, protože my jsme nevěděli ani jeden, že byl její tatínek také zapojen do toho atentátu,“ vzpomíná Miloslav Hrubý.

Marie a Miroslav byli zavražděni v Mauthausenu. Milena prošla internačním táborem ve Svatobořicích, poté pracovním táborem. Po návratu do Prahy jí nezbyl z rodiny nikdo. Její přátelství s Miloslavem se nakonec proměnilo v celoživotní lásku. „Mám hezké vzpomínky na celou rodinu, a na manželství zvlášť,“ dodává Hrubý.

Jeho manželka Milena zemřela už před více než deseti lety. Od pondělí připomíná statečné činy její rodiny nová ulice v pražských Vysočanech.