Stavbaři začínají na Štvanici kompletovat most z betonových segmentů. Bude jich skoro šedesát

„Jedeme podle plánu, na pomocnou konstrukci jsme uložili první betonové segmenty, ze kterých postupně poskládáme celý most. Začínáme na rameni Štvanice–Karlín, abychom měli co nejdříve hotové přemostění plavební dráhy. Křížení, kde se z lávky odpojuje rampa na ostrov, budeme betonovat na místě,“ sdělil projektový manažer Michal Kunc.

„Je to velice přesná práce, (betonové segmenty) musíme osazovat do milimetru přesně, proto nám to trvá trochu déle, než jsme zvyklí,“ uvedl Kunc.

Štvanická lávka bude vyrobená ze speciálního bílého betonu, který by měl vydržet až dvě stě let. Hlavní město ji chce otevřít už na jaře příštího roku. Nahradí oblíbený přívoz mezi Holešovicemi a Karlínem.