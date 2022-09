Zastupitel Bruntálu Makay dostal za podporu ruské invaze peněžitý trest

Makay u soudu své výroky obhajoval dezinformacemi o tom, že na Ukrajině působí fašisté a ukrajinská vláda nechává zabíjet Rusy. Zastupitel tvrdí, že jeho výroky směřovaly výhradně proti údajným ukrajinským fašistům.

„Pro nás to je stoprocentní úspěch. Soud rozhodl v souladu s podanou obžalobou,“ řekl žalobce Tomáš Rajtr, který peněžitý trest požadoval ve svém závěrečném návrhu. Obžalovanému hrozilo vězení v rozmezí od šesti měsíců do tří let. „Uložili jsme trest alternativní, tedy peněžitý,“ sdělila soudkyně Jana Janečková. Poukázala na to, že na svých názorech obžalovaný setrvává i v současnosti.

Makay na sociálních sítích například oceňoval ruského vůdce Vladimira Putina nebo navrhoval použití vodíkové bomby nižší tonáže. Příspěvky a komentáře Makay na Facebook přidával ze služební cesty v Africe.

Před soudem se v úterý označil za antifašistu a antikomunistu. „Vůbec nerozumím tomu, proč je omezována svoboda slova. Celé to bylo namířené proti fašismu na Ukrajině, nic nebylo proti ukrajinskému lidu. Mám na Ukrajině přátele, vozil jsem tam humanitární pomoc,“ prohlásil před soudem. Podle něj je jasné, že fašisté na Ukrajině jsou.

Vedení města se od Makayových výroků distancovalo. Před soudem v úterý vypovídal i starosta Bruntálu Petr Rys. Uvedl, že se na něj po zveřejnění příspěvku Makaye obrátila řada lidí. „Vyzývali nás, abychom se od výroků distancovali. Někteří požadovali, abychom jej vyloučili ze zastupitelstva. To ale není možné,“ uvedl. Příspěvky na něj působily negativně. „Popudilo mě to,“ podotkl.