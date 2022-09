První tramvaj projede novým tunelem později. Termín dokončení brněnského okruhu to nezmění

Tramvajový tunel podél Žabovřeské ulice v Brně by se měl pro cestující otevřít příští rok v dubnu. Zhruba čtvrtroční zpoždění proti původnímu plánu je dané mimo jiné tím, že se měnilo zabezpečení tunelu. Celkový termín dokončení stavby to ohrozit nemá a nová čtyřpruhová silnice by se měla zprůjezdnit na konci roku 2024.