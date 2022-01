Tunel je hotov, začne stavba tramvajové tratě. Budování brněnského městského okruhu pokračuje

Nad Tomkovým náměstím roste estakáda

Zatímco na Žabovřeské stavbaři pracují v tunelu, pod povrchem, na Tomkově náměstí vysoko nad zemí. Z opuštěného vojenského areálu rostou mohutné mostní pilíře. Dohromady jich bude pětadvacet a mezi prvními dvěma už dělníci pokládají část nosné konstrukce. „Ta estakáda je nejzajímavějším prvkem celé stavby. Je řádově půl kilometru dlouhá a v nejvyšším místě má třináct metrů,“ popsal Fiala.

Mostní estakáda by v budoucnu měla navazovat na jeden a půl kilometru dlouhý tunel pod sídlištěm v městské části Vinohrady. Jeho tubusy by se do terénu měly zanořit v ulici Rokytova. Řidiči jím snáz projedou na dálnici směrem na Ostravu. Hotový by ale měl být až v roce 2030.