Na sklárny a porcelánky dopadají vysoké ceny energií. Některé omezují výrobu a propouštějí

V blanenských sklárnách v průměru vyrobili sto padesát skleněných lahví za den, především na alkohol, parfémy nebo do lékáren. Teď jich bude z výrobní linky sjíždět zhruba o polovinu méně. Za energie tam totiž jen minulý měsíc zaplatili čtyřicet pět milionů korun, což je částka, kterou dřív běžně platili za rok.

Zdražení energií ovlivňuje podle tajemníka Asociace sklářského a keramického průmyslu Marka Nováka sklárny a keramičky výrazně už od loňského podzimu. Firmy se s nárůstem cen v řádu stovek procent snaží vyrovnat zvyšováním cen pro odběratele nebo koncové zákazníky.

Zvýšení cen odrazuje zákazníky

„Pokud výrobce obalového skla chce vkládat nárůst cen energií do cen výrobků, tak je to ze strany zákazníků neakceptovatelné. To se také stalo a naši zákazníci přestali objednávat, zrušili veškeré objednávky,“ řekl ředitel sklárny Petr Binko.

Sklárny proto nechaly odstavit jednu ze svých dvou pecí. Pracovníci specializované firmy z ní museli vypustit přes dvacet tun roztaveného skla. „Prudkým ochlazením to sklo rozpraská a pak se rozloží na granulát,“ vysvětlil, co bude s nevyužitým roztaveným sklem, jednatel specializované firmy Jaromír Vlach.