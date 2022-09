Uzavření jízdních průhů na Tomkově námětí v Brně způsobilo kolaps. Omezení potrvá do pátku

Řidiči, kteří chtěli v pondělí projet Tomkovým náměstím, skončili v dlouhé koloně. Vedla až k více než kilometr vzdálené Staré Osadě. Důvodem bylo svedení dopravy v obou směrech pouze do jednoho jízdního pruhu.

Zpoždění nabíraly také autobusy MHD. „Jela jsem z Ochoze u Brna od 8:06. Tady jsem měla být v 8:34. Je 9:25, to je skoro hodina navíc,“ popsala svou ranní zkušenost cestující Ester Fišerová.

Dopravní kolaps na takzvaném „Tomkáči“ však měl vliv i na dopravu v okolí. „Problémy v lokalitě ulice Provazníkovy a Tomkova náměstí se nám promítaly i do dalších městských částí, například do Obřan, a to na tramvajové lince 4,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.

S problémy je třeba počítat ještě několik dní

Omezení, které souvisí se stavbou velkého městského okruhu, bude trvat až do páteční noci. Poté se provoz vrátí zpět na mostní provizorium.

Situaci v Brně navíc komplikuji i další práce na silnicích. Do jednoho jízdního pruhu v každém směru je svedena doprava také v ulici Poříčí na druhé straně města. Také tam se řidiči zdrží až patnáct minut.