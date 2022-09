Bezprizorní stádo krav se toulá po Českolipsku. Majitel prodal statek bez zvířat, ale k nim se také nehlásí

Pět telat, několik býků a krávy se na první pohled pokojně pase. Na cizích pozemcích ale nemá co dělat. „Jak vidíte ty louky, tady se běžně pohybuje přes dvacet krav, které jsou volně puštěné do prostoru. Devastují oplocení,“ stěžuje si majitel pozemku v Heřmaničkách Jan Chýle. „Má to tady zničené, celou ohradu, kde je udělaný elektroohradník,“ dodala ošetřovatelka koní Lenka Petrová.

„Jsou tady každý den, pendlují na pozemku pana Chýleho, na mém pozemku a jenom se obávám, aby sem někdy nevběhlo to stádo a nebyl by nějaký malér,“ řekla další chovatelka. Stádo by mělo být ustájené na statku, tedy zhruba kilometr od místa, na kterém se krávy pásly.

Bývalý majitel statku se ke zvířatům nehlásí

Původní majitel, Dalibor Harbut, areál prodal. Nový vlastník ho ale koupil bez stáda. Kdo stádo krav vlastní, nedokáže nikdo vysvětlit. „Já nevím. Nevím. Asi vám na tohle nedokážu odpovědět,“ řekl bývalý majitel po telefonu Dalibor Harmut.

Okolním farmářům už došla trpělivost, několikrát volali policii. „Opakované útěky dobytka můžeme jen oznamovat jako přestupky odboru životního prostředí, který je ze zákona příslušný k vedení správního řízení,“ vysvětlila mluvčí policie Ivana Baláková.