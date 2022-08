Vědci zkoumají popel z Českého Švýcarska. Zjistili v něm nadlimitní množství olova

Na požářišti se nově objevují například vzácné ohrožené houby a některé stromy už dokonce začínají regenerovat. „Jedno z pozitiv je, že to umožní zrychleně obnovu přírodě blízkých lesů,“ řekl Hejcman. Popel je totiž podle odborníků nejstarším hnojivem, půdě dodá potřebné živiny.

Les filtroval toxické látky ze vzduchu

Už z prvních měření vědci zjistili, že se v některých vzorcích popela vyskytuje velké množství toxického olova. To se dřív používalo jako příměs do olovnatého benzínu, a právě výpary z aut nebo velké množství srážek podle nich zachytil celý ekosystém lesa, a v něm se pak toxická látka usadila. „Běžný obsah olova v půdách se pohybuje do dvaceti mikrogramů na kilogram. Ve vzorcích popela jsme nalezli až devět set, což je poměrně vysoká kontaminace,“ řekl Hejcman.

Během příštího týdne vyjedou odborníci do terénu znovu. Odebírat budou tentokrát vzorky z nepoškozené části parku, ty potom porovnají s těmi, co už prozkoumali.