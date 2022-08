Letní Floru Olomouc zrušila inflace. Brány výstaviště se ale otevřou na podzim i na jaře

„Myšlenka opustit letní Floru tady byla opravdu delší dobu. Posunul nám to covid, protože letní Flora dva roky nahrazovala jarní etapu výstavy. Zásadním impulzem však bylo obrovské zdražování,“ vysvětlila ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Zatímco loni touto dobou proudily do hlavního pavilonu A olomouckého výstaviště Flora davy lidí, letos zůstanou brány zavřené. Letní etapu výstavy organizátoři zrušili.

„Snažíme se začleňovat zahradnické technologie, které nevyžadují takovou péči. Například kdybychom měli ornamentální záhony v hlavní aleji, jak na to byli lidé zvyklí v 80. letech, bylo by to neudržitelné,“ popsala Fuglíčková.

Momentálně se na výstavišti připravuje rozpočet na příští rok. Jestli bude muset vedení přistoupit na další omezení, zatím není jasné. Případné škrty se ale podle ředitelky nedotknou kvality zahradnických výtvorů.