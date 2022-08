Liberec vydražil patnáct odtažených aut za 36 tisíc korun, většinou na díly

Auta, která se v Liberci dražila, byla bez dokladů, poznávacích značek a klíčků. „Ten, kdo si vozidlo koupí a chtěl by ho třeba přihlásit, musí splnit pravidla, která pro převod jsou. Na základě našeho dokladu o koupi si vyžádá doklady k autu od magistrátu, a pokud splní další náležitosti jako pojištění a STK, tak by mu měli vozidlo převést,“ vysvětlil soudní exekutor Petr Polanský, který dražbu pro město zajišťoval.

Přestože vozy byly většinou vraky, prodaly se všechny. Vyvolávací cena byla dvě stě korun, nejvýše vystoupala na 10 100 korun.

„Z ulic jsme dostali víc aut, než jsme dnes dražili, dohromady to bylo nějakých sto padesát. Drtivá většina provozovatelů si je po našich urgencích a výzvách odstranila sama,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj).

Majitele aut, která šla ve středu do aukce, se městu kontaktovat nepodařilo, a tak je nechalo odtáhnout. S odstraňováním začalo město podle Šolce zhruba před půldruhým rokem se změnou legislativy, která celou proceduru zjednodušila. Pokud by se auto neprodalo, dalo by ho město ekologicky zlikvidovat.