Pohořelicím jsem se vyhýbal celý život, říká muž, který se po válce zúčastnil pochodu odsunutých Němců z Brna

Jednu popravu ale viděl a dodnes na ni vzpomíná. „Byl tam stařeček, šel s nějakou mladou rodinou, asi se svou dcerou. A už nemohl jít, tak ho dcera posadila do příkopu. Snažila se mu nalít nějakou vodu, aby se aspoň trochu občerstvil. Přišel k ní dozorce a říkal, aby šli okamžitě dál. Ona řekla, že nemůže. A on na to, že když nemůže, tak mu pomůžem. Vzal pušku a před celým davem, který pochodoval kolem, ho pažbou praštil do hlavy. Ten se položil a byl mrtvej. Dcera se mohla zbláznit. Dozorce nelenil, vzal bodák a rejpancema ji donutil zařadit se do průvodu. Musela ho tam nechat ležet a šlo se dál,“ vypráví Stanislav Kirchner s dojetím.