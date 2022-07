Liberecký soud v korupční kauze, kde figuruje i hejtman Půta, schválil u dvou osob dohodu o vině

Korupční kauza je spojená s dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) z let 2011 až 2014. Jde o rekonstrukci kostela svaté Máří Magdalény a revitalizaci parku na Perštýně v součtu téměř za sto milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace z ROP Severovýchod, vyplaceno nakonec nebylo nic.

Zeronik byl zakladatel GEPO a stál u zrodu obou projektů, které skončily u soudu. Stěžejní část kauzy souvisí s téměř dokončenou opravou kostela za 65 milionů korun. Přes ROP Severovýchod měl projekt příslib dotace zhruba 55 milionů. „Prvotní snahou bylo kostel zachránit,“ řekl již dříve Zeronik.

Ve středu Zeronik rozsudek komentovat nechtěl. Ve svých dřívějších výpovědích u soudu uvedl, že zakázka byla zmanipulována ve prospěch obžalované firmy Metrostav, ale že nic neorganizoval. Podle obžaloby byla zakázka předražená o 17 až 24 milionů.

Polehčující okolností byl pokus o nápravu

Zeronikovi při stanovení výše trestu pomohlo, že se před deseti lety pokusil o nápravu. Po odsouzení v jiné kauze tehdy stáhl žádost GEPO o dotaci na rekonstrukci kostela. GEPO ale po konci Zeronika v této společnosti odvolalo výpověď z dotačního programu.

„Nicméně tam je nutné zmínit, že obžalovaný Zeronik vystoupil z trestného jednání. Poslal dokonce výpověď na regionální operační program a v podstatě se ocitl pouze těsně za hranicí trestnosti toho činu, kdy ti obžalovaní (jiní) dokázali to soukolí rozjet zpět a pokračovat v dotačním vztahu. Tudíž obžalovaný Zeronik tím svým krokem nedokázal zcela zabránit pokračování trestné činnosti. Pokud by se tomu tak skutečně stalo, tak by došlo skutečně k zániku trestnosti,“ popsal státní zástupce Radim Kadlček.