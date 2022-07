Na pražské Letné se po nákladné opravě roztočil 130 let starý kolotoč

Až do roku 2004, včetně doby socialismu, jej vlastnil soukromník – rodina, která kolotoč koupila ve třicátých letech. Atrakci do dnešní doby podle Ksandra zachránila v 90. letech rekonstrukce střechy, kterou zatékalo.

Provoz kolotoče byl podle Ksandra plánován na dvacet let, letos je mu přitom už 130 let.

Nynější rekonstrukce trvala o čtyři roky déle, než byly původní plány. O několik měsíců ji zdrželo i to, že se celá konstrukce propadala kvůli uhnilým spodním částem. Celkově oprava vyšla na 22,7 milionu korun. Z toho 7,6 milionu si vyžádaly opravy devatenácti koníků z pravé koňské kůže a tří rytířských brnění, která stojí uprostřed.

Nemovitá kulturní památka

Kolotoč bude pro veřejnost otevřen od úterního rána, poté každý den do konce týdne od 9:00 do 18:00. V následujících týdnech bude jezdit od pátku do neděle a ve svátky. Podle Ksandra není možné kolotoč provozovat denně, protože jde o nemovitou kulturní památku.

Nosnost koní je sto kilogramů, mohou tak na nich jezdit i dospělí. Koně jsou pro děti od dvou let, do deseti let by je měli hlídat rodiče. Pětiminutové svezení bude stát osmdesát korun.