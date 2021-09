O unikátní historický kolotoč pečují restaurátoři. Jeho dřevění koně se rozhýbou příští rok

Už před čtyřmi lety se měl roztočit znovu, nedařilo se ale najít vhodné restaurátory. Nakonec se vybrala firma letos v létě. „Jelikož je to unikát a pravděpodobně asi jediný tohoto stáří, tak se nám za život už taková nádherná realizace nepoštěstí,“ přiblížil restaurátor Jiří Kmošek.

Nejvýraznější zásahy odborníků do konstrukce kolotoče jsou vidět na první pohled. „Jsou to ty světlé části, protože používáme čerstvé jehličnaté dřevo na výměnu těch nejpoškozenějších prvků,“ popsal Kmošek. Tato část restaurování má být hotová, včetně nového nátěru, do konce letošního listopadu. „Poté se budou instalovat kovové rolety, které se zachovaly, a přesuneme se do interiéru stavby. Bude se pracovat na elektroinstalacích a opravě točny,“ vyjmenoval Kmošek.