Dálnici u Příšovic na Liberecku uzavře demolice mostu. Omezení ale víkendem neskončí

„Tento systém se používá zejména u technicky náročnějších rekonstrukcí, kde je potřeba urychlit průběh stavebních prací. Podobně jsme postupovali například při rekonstrukci silnice z Podbozkova do Cimbálu (na Semilsku), díky čemuž jsme ušetřili více než 50 milionů korun,“ nastínil Sviták.

Rekonstrukci mostu nad dálnicí D10 připravoval Liberecký kraj několik let. Zakázku zadal formou design & build (vyprojektuj a postav). To znamená, že společnost bude moci pružně a rychle reagovat na případné změny požadavků, slibuje si kraj.

Zakázku za zhruba sto milionů korun včetně DPH získal Metrostav, který má na stavbu 480 dní. Příprava demolice začala už v pondělí, krajská silnice 270, která po mostě vede, je proto uzavřená a auta i veřejná doprava musí po objízdných trasách.

„Nový most by měl stát ještě letos do konce roku,“ avizoval ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička. V příštím roce pak Metrostav bude pokračovat rekonstrukcí mostu nad železniční tratí v nedalekých Svijanech.