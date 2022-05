V Brně začíná festival Divadelní svět. Poprvé vezme diváky na výlet například do Křtin nebo Prahy

Desítky zahraničních hostů a výběr toho nejlepšího z českých jevišť zahrnuje program letošního ročníku festivalu Divadelní svět Brno. Hlavní část začíná v úterý 24. května večer a potrvá do neděle 29. května. Kromě inscenací všech žánrů přináší letošní ročník řadu atypických formátů, aktivně zapojujících diváky do představení, a jako novinku také výlety za uměním do Křtin, Rajhradu nebo Prahy.