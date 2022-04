Krnov upustil od bourání domů ve vyloučené lokalitě. Upřednostní prodej a opravu

Na podzim odsouhlasilo zastupitelstvo Krnova demolici domů, městu se ale ozval místní podnikatel, že by je opravil a vybudoval nové byty, kterých je momentálně ve městě stále nedostatek. „Nemůžeme prodat domy, komu chceme. Není to tak, že si vybereme kupce a tomu je prodáme, řídíme se přísnou legislativou. Zájemců se může přihlásit více,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil (nestraník za Krnovské patrioty).

Město domy opravovat samo nechce, vyšlo by ho to na více než sto milionů korun. Desítky milionů by stála i samotná demolice. Rozhodnutí nechat rekonstrukci na soukromém investorovi podporuje i opozice. „Od začátku nepodporuji variantu bourání, protože si myslím, že toho si Krnov ve dvacátém století zažil hodně. Myslím, že je to i problém ekonomicko-ekologický. Takže bych určitě preferoval zkusit najít zájemce, který by to nějakým způsobem obnovil,“ řekl opoziční zastupitel Michal Brunclík (ČSSD).

Domy město převede až po opravě

„Je třeba zkusit všechny varianty, protože bourání by dnes bylo velmi drahé. A pokud jsme vyhlásili záměr prodeje, tak nás to k ničemu nezavazuje. Podle mě je to pouze průzkum trhu, podnikatelé projeví zájem a my se s nimi budeme bavit, co tam hodlají udělat,“ vysvětlil opoziční zastupitel Marian Przybyla (nestraník za KSČM).

Vedení města i opozice se shodují na tom, že na místě nesmí vzniknout nová vyloučená lokalita. „Domy převedeme na nového vlastníka až ve chvíli, kdy je opraví. To je pojistka pro to, aby se nestalo, že je koupí a zůstane z nich dále ghetto,“ poznamenal starosta města. Co s domy ve vyloučené lokalitě bude, chce vedení města vyřešit do konce volebního období, tedy do září. Případná oprava by pak mohla začít do dvou let.